Курс валют в Луганске на 21 июля
Государственный банк информирует о том, что с 21 июля 2020 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США
71,9628 рубля
1 ЕВРО
82,3902 рубля
10 украинских гривен
26,0829 рубля.
Курсы основных валют 18 июля были следующими:
1 доллар США
71,7139 рубля
1 ЕВРО
81,6821 рубля
10 украинских гривен
26,2277 рубля Экономика - Сегодня, 09:24 311
1 доллар США
71,9628 рубля
1 ЕВРО
82,3902 рубля
10 украинских гривен
26,0829 рубля.
Курсы основных валют 18 июля были следующими:
1 доллар США
71,7139 рубля
1 ЕВРО
81,6821 рубля
10 украинских гривен
26,2277 рубля Экономика - Сегодня, 09:24 311
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