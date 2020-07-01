Лутугинцы и активисты "Мира Луганщине" почтили память павших в 2014 году (ФОТО)

Митинг-реквием, посвященный памяти погибших в 2014 году жителей Лутугинского района, прошел в поселке городского типа Георгиевка. Об этом сообщила пресс-служба общественного движения (ОД) "Мир Луганщине"."В поселке Георгиевка Лутугинского района 20 июля по инициативе Георгиевского первичного отделения Общественного движения "Мир Луганщине" состоялся митинг, посвященный памяти земляков, погибших летом 2014 года от украинской агрессии", - говорится в сообщении.В мероприятии приняли участие депутаты Народного Совета ЛНР от ОД "Мир Луганщине" Нелли Задирака и Александр Ермоленко, представители администрации Лутугинского района и общественных организаций, жители поселка, родные и близкие погибших."В Георгиевке война унесла 24 жизни мирных граждан, работавших на благо страны, которая пришла разрушать их дома, лишать родных и близких. Поэтому мы не имеем права забыть бесчинства вооруженных сил Украины на нашей земле", – сказал глава администрации Лутугинского района, заместитель председателя Лутугинского теротделения ОД "Мир Луганщине" Евгений Бондарь.Задирака отметила, что "поселок Георгиевка вошел в историю Луганской Народной Республики как один из тех, в котором шли наиболее сильные бои"."Из жизни ушли молодые, крепкие ребята, полные сил и энергии, готовые трудиться на благо своей Родины. Мы больше никогда не допустим, чтобы на нашей земле свистели пули и рвались снаряды", – подчеркнула она.Участники митинга почтили память погибших земляков минутой молчания. Протоиерей Валерий провел панихиду по всем убиенным и присутствующие возложили цветы к памятнику погибшим во время боевых действий односельчанам и защитникам.Лутугинский район – единственная территория ЛНР, полностью находившаяся под оккупацией киевских силовиков, продлившейся 44 дня. В результате действий карателей были уничтожены полностью или стали непригодны к жизни около 300 домов, повреждено свыше тысячи зданий. Боевые действия 2014 года унесли более 80 жизней жителей района. Непосредственно в Лутугино украинскими силовиками было убито 24 ополченца и мирных жителя.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в 50-местном Народном Совете ЛНР.21 июля — Луганск