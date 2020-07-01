ВСУ разместили две единицы бронетехники в жилмассиве в зоне "ООС" – Народная милиция

Киевские силовики разместили две боевые бронированные машины в частном секторе в зоне проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС"). Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

"В зоне ответственности 30-й бригады ВСУ в частном секторе населенного пункта Катериновка отмечено размещение двух боевых бронированных машин", - говорится в сообщении.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

21 июля — Луганск