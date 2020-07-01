Автобус с заложниками захватили в центре Луцка на Украине

Неизвестный человек захватил автобус с заложниками на западной Украине в центре Луцка. В области введен план "Заложник", сообщает полиция. Автобус пригородного сообщения - он должен был следовать маршрутом Берестечко - Красниловка. Владелец - ЧП "Яцишин".Prt Scr youtube.com / Про ВладуТерритория, где неизвестный со взрывчаткой взял в заложники пассажиров автобуса, окружена спецназом. Мужчина заявил, что в Луцке есть еще один автобус с заложниками, но информация не подтверждена.В одном из автобусов выбито окно и слышны звуки выстрелов.В транспортном средстве находится около 20 человек. Со злоумышленником ведут переговоры.Позже появилось сообщение о предполагаемом "захватчике". Он именует себя как "Максим Плохой".В соцсети он выдвинул свои требования. Максим Плохой хочет, чтобы первые лица Украины записали видео с признанием, что "я - террорист в законе". Речь об Авакове, Порошенко, Ахметове и других.К Зеленскому персональное требование - выложить в сеть заявление с текстом: "Фильм "Земляне" 2005 года - смотреть всем"."Земляне" - это документальный фильм 2005 года о проблеме эксплуатации животных людьми. Как их используют для производства еды или бытовой химии.В полиции сообщили, у преступника есть гранаты и автомат. Мина заложена еще в одном людном месте города.