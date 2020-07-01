В РФ заявили о создании вакцины от коронавируса



В Минобороны России заявили о создании вакцины от коронавируса COVID-19. Как рассказал первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов в интервью газете Аргументы и факты, вакцина разработана военными вирусологами совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

«Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учеными Национального исследовательского центра уже сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет к коронавирусу, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова», — заявил он.

Цаликов уточнил, что вакцину испытали на двух группах добровольцев.

В свою очередь, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев считает, что производство вакцины может начаться уже в августе.

«Первая фаза испытаний уже успешно завершена, вторая завершится к 3 августа. После этого в России и сразу в нескольких странах начнется третья фаза испытаний. Ожидаем одобрение со стороны регуляторов в РФ уже в августе и сразу после этого планируем начать массовое производство», — сказал он.

Он отметил, что в России будет произведено 30 млн доз вакцины при потребности в 40-50 млн, а всего со странами-партнерами — 200 млн. По расчетам фонда, в 2021 году будет произведено более 3 млрд доз вакцин на основе аденовирусных векторов, что «позволит миру эффективно бороться с коронавирусом».

Накануне об успешном испытании вакцины от коронавируса заявили британские ученые из Оксфорда.

Новости в Мире - Сегодня, 11:40 145 Вакцину испытали на двух группах добровольцев, ее производство готовы начать еще до осени.В Минобороны России заявили о создании вакцины от коронавируса COVID-19. Как рассказал первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов в интервью газете Аргументы и факты, вакцина разработана военными вирусологами совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.«Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учеными Национального исследовательского центра уже сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет к коронавирусу, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова», — заявил он.Цаликов уточнил, что вакцину испытали на двух группах добровольцев.В свою очередь, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев считает, что производство вакцины может начаться уже в августе.«Первая фаза испытаний уже успешно завершена, вторая завершится к 3 августа. После этого в России и сразу в нескольких странах начнется третья фаза испытаний. Ожидаем одобрение со стороны регуляторов в РФ уже в августе и сразу после этого планируем начать массовое производство», — сказал он.Он отметил, что в России будет произведено 30 млн доз вакцины при потребности в 40-50 млн, а всего со странами-партнерами — 200 млн. По расчетам фонда, в 2021 году будет произведено более 3 млрд доз вакцин на основе аденовирусных векторов, что «позволит миру эффективно бороться с коронавирусом».Накануне об успешном испытании вакцины от коронавируса заявили британские ученые из Оксфорда.Новости в Мире - Сегодня, 11:40 145

Метки: {keywords}