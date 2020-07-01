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В центре Луцка террорист захватил автобус с пассажирами

bot Сегодня, 12:4520Новости
В центре Луцка террорист захватил автобус с пассажирами
В центре Луцка захвачен автобус с 20 заложниками.
У преступника оружие и взрывчатка.
Шторы автобуса закрыты, одно из окон разбито.
Очевидцы сообщают о выстрелах и взрывах.
По словам террориста в городе есть еще один автобус с заложниками. Также говорят о заминированных объектах в городе.
Сейчас взрывотехники проверяют территорию вокруг, а правоохранители перегородили улицу, и ввели спецоперацию «Заложник». Новости Украины - Сегодня, 11:31 332

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