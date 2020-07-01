Молодежные активисты раздали брянковчанам более 200 листовок об акции "Стоп наркотикам!" (ФОТО)
Активисты проекта "Молодая гвардия" Брянковского территориального отделения общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" за неделю раздали горожанам более 200 листовок в рамках акции "Стоп наркотикам!". Об этом сообщили в администрации Брянки.
"С 14 по 21 июля активисты проекта "Молодая гвардия" Брянковского территориального отделения общественного движения "Мир Луганщине" провели акцию "Стоп наркотикам". Молодые люди на улицах города Брянки информировали горожан о работе горячей линии общественного движения "Мир Луганщине" и горячей линии главы ЛНР по сбору информации о фактах распространения и употребления наркотических веществ. Порядка 200 листовок с телефонами горячих линий участники акции вручили горожанам", - говорится в сообщении.
Координатор проекта "Молодая гвардия" в Брянке Андрей Тищенко призвал брянковчан сообщать об известных фактах распространения наркотиков.
"Не оставайтесь равнодушными к проблеме употребления и распространения наркотических веществ. Сообщите об известных фактах продажи и употребления наркотических веществ по телефонам горячих линий общественного движения "Мир Луганщине" и главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника", – сказал он.
Напомним, в марте молодые брянковчане приняли участие в мероприятии по устранению надписей, содержавших информацию о распространении наркотических средств и психотропных веществ.
Ранее ОД "Мир Луганщине" по поручению главы ЛНР Леонида Пасечника объявило сбор информации о фактах распространения наркотиков на территории Республики.
Информацию о фактах употребления и распространения наркотиков можно сообщать по телефонам: (0642) 93 72 07, (099) 624 63 21, (072) 108 55 06.
Также можно обращаться на горячую линию главы ЛНР по телефонам: (0642) 58 19 88, (0642) 58 16 77.
ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.
21 июля — Луганск
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