ВСУ отправили на учения в Германию бойцов с COVID-19 – Народная милиция

Командование ВСУ отправило на учения в Германию зараженных коронавирусом военнослужащих. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он рассказал, что командующий оперативно-тактической группировкой "Север" полковник Алексей Шандар отдал указания на убытие в экстренном порядке 27 военнослужащих 80-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ для участия в международных учениях Saber Junction ("Скрещенные сабли") в немецком Хохенфельсе.

"В связи со срочностью отправки личного состава комбриг (80-й бригады) не организовал проведение тестирования военнослужащих на предмет выявления коронавирусной инфекции и не выдержал двухнедельный карантин. На данный момент заражение коронавирусной инфекцией подтверждено у двух украинских военнослужащих", - сказал Филипоненко.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 14,3 млн, из них более 603 тыс. скончались. В ЛНР подтверждены 600 случаев заражения коронавирусом.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

21 июля — Луганск