Онлайн-выпускной прошел в ЛГМУ для более 120 окончивших вуз студентов (ФОТО)

Торжественное заседание, посвященное 60-му выпуску студентов Луганского государственного медицинского университета (ЛГМУ) имени Святителя Луки, прошло в вузе. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ."Сегодняшний выпуск необычен всем – это 60-й, юбилейный, выпуск, это бывшие абитуриенты 2014 года, которые в 2020 году, не менее трагическом в плане санитарно-эпидемиологической обстановки, окончили университет. Сегодня для них прошел выпускной в онлайн-режиме", - сказала министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.Она подчеркнула, что выпускники медуниверситета прошли нелегкий шестилетний путь учебы в ЛГМУ и стали квалифицированными коллегами для всех врачей Республики."Выпускники великолепно сдали государственную итоговую аттестацию, около 30 выпускников окончили университет с отличием, всего их – свыше 120. В этом году мы даем Республике, Министерству здравоохранения достаточно серьезных, квалифицированных специалистов, которые уже могут приступать к врачебной деятельности", - отметил ректор ЛГМУ Александр Торба.Заместитель председателя Правительства ЛНР Наталья Тихонская поздравила студентов, подключившихся к торжественному заседанию посредством видеосвязи, с успешным окончанием вуза и защитой выпускных работ в Ростовском государственном медицинском университете."Знания, которые вы получили в нашем вузе, бесценны. Практическую реализацию этих знаний ждут сотни, тысячи пациентов. Дарите не только знания, а всю глубину своих чувств, потому что лечить можно не только медикаментами, но еще и добрым словом", - сказала она.Министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало поблагодарил за выбор, которые выпускники медуниверситета "сделали в пользу Республики и в пользу очень важной профессии"."Вы должны быть достойными продолжателями тех медицинских традиций, которые есть у нас в Республике. Я хочу пожелать вам реализоваться в той профессии, которую вы выбрали, чтобы вы не останавливались на получении диплома, ведь впереди у вас непростой путь – это прохождение ординатуры", - обратился он к выпускникам ЛГМУ.Выпускники вуза поблагодарили руководство профильных ведомств, медуниверситета и профессорско-преподавательский состав за оказанную в течение обучения помощь и поддержку.21 июля — Луганск