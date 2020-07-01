Комбриг ВСУ продает бойцам тесты на COVID-19 ради наживы – Народная милиция

Командир одной из бригад ВСУ, действующей в зоне проведения так называемой операции объединенных сил, наживается на подчиненных, продавая им экспресс-тесты на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"По нашим данным, командир 30-й бригады (полковник Иван) Гараз продолжает наживаться за счет подчиненного ему личного состава. Предоставляемые личным составом, прибывающим из отпусков, справки об отрицательном тесте на коронавирус по указанию комбрига не принимаются. По приказу Гараза, военнослужащие обязаны пройти тест на коронавирус в медицинском пункте бригады", – рассказал Филипоненко.

Он проинформировал, что "полученные с медицинского склада экспресс-тесты предприимчивый комбриг продает через доверенных людей своим подчиненным за 1 000 гривен".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 14,3 млн, из них более 603 тыс. скончались.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

21 июля — Луганск