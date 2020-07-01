Комбриг ВСУ списал более 10 тыс. боеприпасов для продажи националистам – Народная милиция

Командир 93-й бригады ВСУ полковник Дмитрий Брыжинский списал более 10 тыс. боеприпасов для последующей продажи украинским националистам. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он рассказал, что сотрудники главного управления СБУ в ходе проверки выявили списание Брыжинским имущества ракетно-артиллерийского вооружения "в количестве 10 800 патронов калибра 5,45 мм, 120 гранат Ф-1 и 24 выстрелов к (ручному противотанковому гранатомету) РПГ".

"Следователями установлена причастность должностных лиц 93-й бригады к организации схронов оружия и боеприпасов в своей зоне ответственности для последующей контрабанды вглубь страны с целью продажи членам националистической организации С14", - проинформировал Филипоненко.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

21 июля — Луганск