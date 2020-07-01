В Северодонецке и Лисичанске зафиксированы новые случаи заболевания COVID-19

По состоянию на 21 июля в Луганской области зафиксировано два новых случая заболевания COVID-19. Заболевшие — жители Северодонецка и Лисичанска, они вернулись из Российской Федерации и до установления диагноза находились на самоизоляции. Сейчас они находятся на амбулаторном лечении.За все время исследований на Луганщине, COVID-19 лабораторно подтвержден у 111 человек, сообщают в Луганском областном лабораторном центре МОЗ Украины.Из них выздоровели — 84, лечатся — 26. Один пациент проходит лечение в Северодонецкой городской многопрофильной больнице. Новости Региона - Сегодня, 15:25 221