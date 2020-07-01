Фрегат-невидимка В«Адмирал КасатоновВ» вошел в состав ВМФ

Для России Северный флот является одним из ключевых оперативно-стратегических объединений: благодаря ему осуществляется контроль не только за Арктикой, но и за Атлантическим океаном. Основу современного Северного флота составляют атомные ракетные и торпедные подводные лодки, ракетоносная и противолодочная авиация, ракетные, авианесущие и противолодочные корабли. СФ включает в себя современную и развитую инфраструктуру на островах в Северном Ледовитом океане – комплекс «Арктический трилистник», базу «Северный Клевер» и другие объекты военной инфраструктуры на архипелагах Новая Земля и Северная Земля. С целью поддержания морских стратегических ядерных сил в постоянной готовности, а также для обеспечения безопасности судоходства в российской экономической зоне Северный флот ВМФ РФ должен обладать мощнейшими фрегатами.Минобороны РФ уделяет перевооружению устаревших фрегатов и разработке новых серий особое внимание. В связи с этим, сегодня, 21 июля в честь 110-ой годовщины со дня рождения адмирала флота Владимира Касатонова, ряды Северного флота ВМФ РФ пополнил новый фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов». Владимир Афанасьевич Касатонов – выдающийся советский военачальник, флотоводец, командовавший Черноморским и Северным флотами ВМФ СССР в годы «холодной войны».Церемония принятия «Адмирала Касатонова» в ряды ВМФ состоялась на рейде Невы, куда фрегат пришел для участия в главном военно-морском параде, который состоится 26 июля. На корабле подняли Андреевский флаг, и он официально вошел в состав Военно-морского флота России. Учитывая тактико-технические характеристики фрегата, можно не сомневаться, что он отлично справится с задачами, которые ставятся сегодня верховным командованием флота, и обеспечит должную поддержку головному короблю проекта – фрегату «Адмирал Горшков.«Адмирал Касатонов» представляет собой российский многоцелевой фрегат с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны. Его длина составляет 135 метров, водоизмещение 5000 тонн, скорость до 29 узлов с автономностью работы до 30 суток и дальностью плавания до 4500 миль. Он оснащен передовыми системами вооружения: 130-мм артиллерийской установкой А-192, зенитным ракетным комплексом «Полимент-Редут», пусковыми установками для 16 противокорабельных ракет «Оникс» и «Калибр-НК» и противолодочным комплексом «Пакет-НК», который предназначен для уничтожения подводных лодок и торпед в ближней зоне корабля.Помимо этого, на борту корабля базируется противолодочный вертолёт Ка-27. В качестве обеспечения максимальной защиты «Адмирала Касатонова» на фрегате было реализовано применение стелс-технологий, благодаря которым он может, оставаясь незамеченным для противника, производить обстрел надводных и подводных кораблей, конвоев, десантных отрядов и наземных объектов, осуществлять противовоздушную, противолодочную и противоракетную оборону кораблей и судов.До приобретения своего окончательного вида фрегат «Адмирал Касатонов» прошел множество испытаний. Новый корабль начали тестировать 20 ноября 2019 года. Первым делом, важно было проверить работоспособность вооружения. В Белом море экипажем фрегата с помощью крылатых ракет «Оникс» и «Калибр-НК» были успешно поражены береговые и морские мишени. Затем в акватории Баренцева моря состоялся следующий этап испытаний – отрабатывалось взаимодействие фрегата с авиацией и судами обеспечения, проводились спасательные и эвакуационные учения, а также проверялась работа систем при осуществлении артиллерийской стрельбы и торпедных запусков по подводным целям.Уже в феврале 2020 года при тестировании стелс-технологий фрегату «Адмирал Касатонов» удалось остаться незамеченным для радаров условного противника и успешно применить комплекс радиоэлектронной борьбы, выполнив постановку пассивных помех и ложных целей. Как результат, 6 июня 2020 года фрегат успешно завершил весь комплекс испытаний, подтвердив работоспособность всех своих систем и высокоточного оружия.За полгода до включения в ВМФ фрегат «Адмирал Касатонов» успел продемонстрировать свою эффективность во различных погодных условиях и принял участие в Х Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге. Благодаря применению стелс-технологий, средств РЭБ и комплексов ракетного вооружения, которые могут использоваться как против надводных кораблей и подводных лодок, так и против наземных объектов, фрегат способен отразить вражескую атаку как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей. Войдя в ряды Северного флота в качестве основной боевой единицы, новый фрегат «Адмирал Касатонов» в случае межгосударственного конфликта значительно повысит безопасность наших кораблей на Северном морском театре военных действий.