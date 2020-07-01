У станции метро в Киеве прогремел взрыв

Нацполиция в Киеве обезвредила два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский», заявил глава города Виталий Кличко.«Только что взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский». Около 12.00 дня (совпадает с мск) аноним сообщил по линии 102 о заминировании двух автокиосков по адресу: Оболонский проспект, 26», – написал Кличко в своем Facebook.С рынка эвакуировали людей, периметр вокруг киосков взяли под контроль правоохранители и спасатели, добавил мэр.Взрывчатка была закреплена между легковой автомашиной и киосками, ее успешно обезвредили, уточнил Кличко.Остатки обезвреженной взрывчатки отправили на экспертизу, сообщается на сайте нацполиции Киева. Правоохранители продолжают работу на месте, они проверяют прилегающие территории.Также СМИ сообщили о взрыве рядом со станцией метро «Минская» в Киеве, передает РИА «Новости».Издание «Depo Киев» сообщает, что взрыв устроили сами силовики. Они накрыли колпаком предмет, похожий на взрывчатку, и после этого произошел взрыв. Движение в районе ЧП ограничено, частный транспорт не пускают на улицу Маршала Тимошенко, где был найден предмет, похожий на взрывчатку.