Представители Киева не смогли ответить на важные вопросы по Минским соглашениям - Мирошник

Представители Киева на состоявшемся сегодня в режиме видеоконференции заседании подгруппы по политическим вопросам Контактной группы не смогли внятно ответить на два важнейших вопроса Минских соглашений – о сроках передачи границы и конституционной реформе с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей". Об этом сообщил представитель ЛНР в подгруппе Родион Мирошник."В политической рабочей группе (Контактной группы) представители Киева, в том числе депутаты Верховной Рады, не смогли внятно ответить на два важнейших вопроса Минских соглашений: о сроках передачи границы - до выборов или после выборов, и о конституционной реформе с учетом особенностей отдельных районов или без учета особенностей отдельных районов (Донецкой и Луганской областей)", - сказал он.Представитель обратил внимание на то, что "именно эти вопросы в трактовках, которые нарушают Минские соглашения, содержатся в постановлении Верховной Рады о проведении очередных местных выборов", которые состоятся 25 октября по всей Украине, кроме неподконтрольных украинскому правительству районов "Донецкой и Луганской областей".Мирошник проинформировал, что участвовавшие в переговорах украинские депутаты Александр Мережко и Андрей Костин "заявили, что постановление полностью соответствует Минским соглашениям, но на уточняющие вопросы в присутствии представителя ОБСЕ отвечать отказались", при этом "другие члены украинской делегации подтвердили, что нарушение соглашений есть, но это не важно и можно переходить к другим вопросам"."Какой смысл заниматься согласованием деталей "особого статуса", если Киев отказывается закрепить его в Конституции и, соответственно, во всей правовой системе Украины?! Какое значение могут иметь договоренности, если Рада голосует за документы, официально противоречащие Минским соглашениям?!" - задался он риторическим вопросом.По мнению представителя ЛНР, "приняв постановление Рады о проведении очередных местных выборов с нарушениями Минских соглашений, Киев фактически заблокировал политический переговорный процесс в Минском формате и представил себя стороной, открыто нарушающей взятые на себя обязательства и в Минском и в Нормандском форматах"."Итоговая оценка действиям Киева должна быть дана уже завтра на заседании Контактной группы", - резюмировал представитель ЛНР.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".Для интенсификации деятельности Контактной группы в ее составе созданы четыре рабочие группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений: по вопросам безопасности; по политическим вопросам; по вопросам внутренне перемещенных лиц и беженцев и гуманитарному содействию; по экономическим вопросам и вопросам восстановления.21 июля — Луганск