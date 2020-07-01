На месте захвата автобуса в Луцке прогремели взрывы, сообщили СМИ
На месте захвата заложников в Луцке прогремели взрывы, передает корреспондент "24 канала", передает РИА Новости.
"Минут 20 назад прозвучали взрыв и два других подозрительных хлопка. Военные, когда были рядом со мной, сказали, что это звук якобы от гранаты. Было видно дымовое облако", - сказал он.
По данным информагентства УНН, взрыв устроил захватчик, бросив из автобуса неустановленное устройство. Никто не пострадал. Жителей близлежащих домов эвакуировали.
Как сообщил замглавы МВД Антон Геращенко в эфире телеканала ZIK, власти попытались передать заложникам воду, но злоумышленник не позволил этого сделать. Пассажиры не могут выйти из автобуса уже седьмой час.
Ранее мужчина захватил автобус с пассажирами в центре Луцка, при себе он имеет взрывчатку и оружие. Как рассказал замглавы МВД Украины Антон Геращенко, преступника зовут Максим Кривош, он уроженец России, родился в Оренбурской области.
Он выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой.
Как рассказали в прокуратуре, при штурме захватчик угрожает взорвать не только автобус, но и устроить теракт в людном месте. Нацполиция Киева уже обезвредила подозрительный предмет у станции метро "Минская", а также два самодельных взрывных устройства на рынке "Минский".
Как рассказал Геращенко агентству "РБК-Украина", преступник был уже дважды судим по статьям "мошенничество с финансовыми ресурсами", "бандитизм", "вымогательство" и "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".
По нынешней статье "Захват заложников" злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от семи до 15 лет, однако дело могут переквалифицировать на статью "Терроризм".
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