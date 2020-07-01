Руководители региональных советов атаманов ознакомились с основами делопроизводства (ФОТО)

Руководители советов атаманов, созданных при главах городских и районных администраций Республики, на первом рабочем совещании ознакомились с основами делопроизводства. Об этом ЛИЦ сообщил советник главы ЛНР по вопросам казачества, кадетского образования и военно-патриотического воспитания молодежи Сергей Юрченко."Сегодня впервые прошло рабочее совещание, в котором приняли участие председатели и секретари советов атаманов со всех регионов, руководители казачьих организаций и работники администрации главы Республики", - рассказал он.Основной темой повестки дня стало информирование ответственных лиц консультационных органов о правилах оформления документации."Делопроизводство очень важное направление, и, конечно, атаманы и секретари советов должны правильно оформлять документацию, которая будет едина по всей Республике, - пояснил Юрченко. - Было много вопросов и ответов, я уверен, что сегодня совещание прошло плодотворно и каждый председатель совета атаманов региона вынес из него полезную информацию".Напомним, формирование региональных советов атаманов завершилось 10 июля созданием консультационного органа при главе администрации Луганска.Ранее Юрченко сообщал, что советы атаманов при главах администраций городов и районов ЛНР начнут работу до конца июля, после чего их представителей пригласят для участия в работе очередного Совета атаманов при главе Республики.Первое заседание Совета атаманов при главе ЛНР руководитель Республики Леонид Пасечник провел в июле 2019 года.21 июля — Луганск