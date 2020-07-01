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Молодежные активисты раздали перевальчанам около 500 листовок об акции "Стоп наркотикам!" (ФОТО)

root Сегодня, 18:3026Новости
Молодежные активисты раздали перевальчанам около 500 листовок об акции "Стоп наркотикам!" (ФОТО)






Активисты проекта "Молодая гвардия" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" раздали жителям Перевальска около 500 листовок в рамках акции "Стоп наркотикам!". Об этом сообщила пресс-служба ОД.
"На центральной улице Перевальска активисты проекта "Молодая Гвардия" общественного движения "Мир Луганщине" 21 июля раздали визитные карты с информацией об акции "Стоп наркотикам!" и номерами горячих линий. Всего активисты раздали около 500 визиток", - говорится в сообщении.
Акция направлена на выявление фактов продажи и распространения наркотиков. Участники движения призвали всех, кто знает подобную информацию, звонить по номерам, указанным в картах.
"Благодаря работе горячих линий мы можем обезопасить свою жизнь и жизнь окружающих. Очень важно, чтобы каждый из нас понимал, что многое происходит с нашего молчаливого согласия", – сказала активистка проекта Валерия Зубкова.
Ранее ОД "Мир Луганщине" по поручению главы ЛНР Леонида Пасечника объявило сбор информации о фактах распространения наркотиков на территории Республики.
Информацию о фактах употребления и распространения наркотиков можно сообщать по телефонам: (0642) 93 72 07, (099) 624 63 21, (072) 108 55 06.
Также можно обращаться на горячую линию главы ЛНР по телефонам: (0642) 58 19 88, (0642) 58 16 77.
ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.
21 июля — Луганск

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