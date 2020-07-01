Шахта имени Баракова "Востокугля" ввела в эксплуатацию новую лаву (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦШахта имени Николая Баракова филиал № 1 "Краснодонуголь" государственного унитарного предприятия "Республиканская топливная компания "Востокуголь" ввела в эксплуатацию новую лаву. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ."Сегодня сдали в эксплуатацию лаву 10-ю (северную – примечание ЛИЦ) по шахте Баракова, которая в течение полутора лет будет обеспечивать работой и всем необходимым весь коллектив", - сказал заместитель директора по стратегическому развитию и производству "Востокугля" Евгений Кундрюков.Он отметил высокое качество монтажа и оборудования новой лавы и поблагодарил коллектив шахты за проделанную работу."Компанией "Востокуголь" разработана программа развития, которая включает, кроме этого (уже введенных в эксплуатацию лав), еще сдачу до конца 2020 года восьми лав. Это все в ближайшие два-три месяца. Это значит есть работа, есть стабильность, есть будущее", - подчеркнул Кундрюков.Директор шахты Сергей Боледзюк сообщил, что на шахте добывается коксующийся уголь марки "Ж", который пользуется спросом на металлургических предприятиях, в том числе на Алчевском металлургическом комбинате."Это первый очистной забой в этом году, который вводим на шахте Баракова. Очистной забой у нас оборудован комплексом (механизированной крепью) 3КД90, конвейером СПЦ230, комбайном 2ГШ68, - рассказал руководитель предприятия. - Суточная нагрузка по лаве будет составлять у нас 200 тонн (угля). Есть ограничения (на добычу) по газовому фактору".Директор уточнил, что новая лава оборудована всем необходимым, чтобы добывать уголь быстро и безопасно.Начальник участка по добыче угля № 1 шахты Анатолий Градусов сообщил, что работы по оборудованию новой лавы начались еще в 2019 году и были успешно завершены при поддержке со стороны руководства "Востокуголя"."Зарплата на добычном участке стабильная. В течение мая-июня начали выплачивать своевременно, соответственно, люди не будут рассчитываться. Есть уверенность в завтрашнем дне, что коллектив будет работать и получать достойную зарплату", - сказал он.Начальник участка добавил, что в новой лаве будут трудиться более 180 шахтеров.Напомним, шахтеры Республиканской топливной компании "Востокуголь" более чем за два месяца с момента создания предприятия подняли на-гора 1 млн т угля."Востокуголь" объединяет 56 предприятий, на которых трудятся более 30 тыс. человек.Правительство ЛНР анонсировало программу по реорганизации угольной отрасли Республики, основные задачи которой определил глава ЛНР Леонид Пасечник. Он также заявил, что созданное в результате реорганизации угольной промышленности госпредприятие "Востокуголь" станет локомотивом, движущим экономику Республики.21 июля — Луганск