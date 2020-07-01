Захвативший автобус в Луцке бросает взрывпакеты

"Это что-то по типу взрывных пакетов, неосколочные взрывные устройства", - сказал Геращенко в комментарии телеканалу "Украина 24".

Фото: © РИА Новости / СтрингерЗахвативший заложников в центре Луцка Максим Кривош бросает из окон автобуса взрывпакеты без поражающих элементов, заявил во вторник замглавы МВД Украины Антон Геращенко, передает РИА Новости.Ранее корреспондент "24 канала" передавал, что взрывы прозвучали на месте захвата заложников в Луцке около 15.20 (совпадает с мск).Он подтвердил, что захвативший заложников выбрасывает взрывпакеты из окон автобуса. Замглавы МВД также подтвердил, что в автобусе есть беременные женщины.Ранее поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Как сообщил глава Нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что полиция устанавливает личность захватчика автобуса в Луцке на Украине, он представился правоохранителям как Максим Плохой, позже было установлено, что это уроженец РФ Максим Кривош. Захватчик сообщил, что в людном месте города установлено еще одно взрывное устройство с дистанционным управлением и он готов подорвать его и автобус в случае штурма.Как сообщил глава МВД Арсен Аваков во вторник, состояние заложников в автобусе нормальное. Правоохранители возбудили дело по статье "захват заложников", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.