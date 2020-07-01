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На Украине заявили об угрозе потери восьми областей

root Сегодня, 18:4525Новости
На Украине заявили об угрозе потери восьми областей
Фото: РИА Новости
Украина может потерять восемь регионов в случае нового майдана, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала "Наш", передает РИА Новости.
По его словам, реформы, принятые в 2014 году, уничтожили институты власти, в том числе правоохранительную систему.
Если в стране начнутся волнения, то полиция не сможет ничего противопоставить гражданскому противостоянию, добавил он.
Мураев предупредил, что в этих условиях другие страны смогут занять территории, которые считают исконно своими.
"У нас восемь областей в зоне риска", — подчеркнул экс-депутат.

Ранее Мураев заявлял, что Киев сам "отказался" от Донбасса и Крыма из-за "нежелания платить деньги" живущим там людям. По его словам, жители этих регионов не воспринимают украинскую власть, которая отказывается от своих граждан.

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