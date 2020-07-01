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Краснодонская прокуратура способствовала погашению предприятием около 250 тыс. руб. долга

Sergey Сегодня, 19:3019Новости
Краснодонская прокуратура способствовала погашению предприятием около 250 тыс. руб. долга
Краснодонская горрайонная прокуратура приняла меры реагирования, в результате которых одно из коммунальных предприятий города погасило около 250 тыс. руб. долга за электроэнергию. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР.
"По результатам проведенной проверки в связи с выявленными нарушениями действующего законодательства ЛНР прокуратурой на имя руководителя предприятия внесен документ прокурорского реагирования, по итогам рассмотрения которого предприятием частично погашена задолженность за потребленную электроэнергию около 250 тыс. рублей", - говорится в сообщении.
Напомним, в результате предпринятых в 2019 году органами прокуратуры ЛНР мер реагирования работодатели Республики погасили задолженность по заработной плате почти на 1,2 млрд руб
21 июля — Луганск

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