Активисты провели развлекательную программу для детей прифронтовых Фрунзе и Веселой Горы (ФОТО)

Представители общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" в рамках акции "С заботой о детях" организовали развлекательную программу для юных жителей прифронтовых населенных пунктов Республики. Об этом сообщила пресс-служба ОД.Интерактивная программа была организована в поселке городского типа Фрунзе и селе Веселая Гора, после ее завершения дети получили сладкие подарки."Мне очень понравилось, мы танцевали и играли, - поделился впечатлениями воспитанник фрунзенского детского сада Данил. - Главное – нам подарили конфеты, я очень их люблю".Мероприятия также посетили депутаты Народного Совета от ОД "Мир Луганщине" Андрей Лицоев и Светлана Гизай, которые передали книги веселогоровской библиотеке."Мы приехали просто для того, чтобы увидеть, как вы живете, проводите лето и подарить вам немного радости, - сказал Лицоев. - В ОД "Мир Луганщине" помнят и думают о ваших родителях, дедушках, бабушках и, в первую очередь, о вас самих. Активисты проекта "Волонтер" (ОД "Мир Луганщине") приехали к вам для того, чтобы провести с вами время, и, уверен, что вы отлично повеселитесь".Помощник координатора проекта "Волонтер" Анастасия Дробязкина отметила, что организовавшие развлекательную программу активисты услышали от юных участников "много слов благодарности"."Из-за пандемии коронавирусной инфекции сейчас закрыты все детские лагеря и любые места, где они могут весело провести время, - сказала активистка. - Мы приехали к ним и на свежем воздухе провели развлекательную программу, чтобы ребята не скучали дома. Мы выехали именно на прифронтовые территории, ведь здесь особенно сложная ситуация. Дети и их родители были очень рады нас видеть".ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.21 июля — Луганск