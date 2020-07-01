Эксперт: У украинских спецслужб нет опыта по освобождению заложников

«Штурмовать автобус сложнее, чем, к примеру, здание. Там внутри высокая концентрация людей, да и автобус стоит посреди площади, которая из его окон хорошо просматривается. На окнах занавески и снайперам тяжело работать», - заявил газете ВЗГЛЯД генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов, комментируя захват автобуса с заложниками в Луцке.«Я принимал участие в нескольких таких операциях. Психопаты гораздо опаснее обычных людей, потому что их действия непредсказуемы, с ними сложно договариваться. В таких ситуациях очень важно понять психологическое состояние террориста. Для этого нужен прямой контакт с ним. Если контакт есть, то нужно отследить состояние, которое меняется у таких людей циклично: от агрессии до апатии к договороспособности и обратно», – пояснил генерал-майор ФСБ в запасе, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов.В качестве примера генерал вспоминает, как в 1995 году террорист-одиночка захватил автобус с южно-корейскими туристами на Васильевском спуске. «Террорист тогда четко контролировал ситуацию вокруг автобуса. Плюс ко всему нам мешали журналисты, выдававшие в прямой эфир все, что происходило вокруг, в том числе и то, что показывать не следовало. Например, показали, как спецназ репетирует штурм под соседним мостом. Однако в итоге удалось «штурмануть» автобус достаточно успешно. Сперва передали деньги – миллион долларов, которые он требовал. Затем был стремительный бросок «Альфы» – и одним выстрелом его положили», – вспоминает генерал.«В Луцке же, на мой взгляд, чем дольше они будут тянуть время, тем лучше. Дело в том, что что у украинских спецслужб нет такого богатого опыта по освобождению заложников, как у России. На Украине не было подобных террористических атак на объекты. Поэтому они будут действовать экспромтом. Мне кажется, если сейчас они начнут атаковать, то навалят там гору трупов», – опасается Михайлов«Впрочем, пока неизвестно, чем он вооружен говорит, что у него взрывчатка – может, это блеф, а может, и правда, – продолжает генерал-майор. – Помню, во время попытки теракта во Внуково так один грузин блефовал. Сказал, что у него бомба, пятое-десятое... Ребята из «Альфы» вошли под видом работников аэропорта, шарахнули ему по башке и выволокли. Никакой взрывчатки не обнаружили».Как сообщалось, во вторник террорист захватил в Луцке рейсовый автобус, следовавший по маршруту Берестечко - Красиловка. Среди примерно десяти пассажиров автобуса оказались и беременные женщины. Из автобуса несколько раз раздавалась стрельба в сторону полиции, была брошена граната, которая, правда, не взорвалась. При этом полиции преступник заявил, что заминирован не только автобус, но и еще «одно место» в Луцке. Перед нападением террорист опубликовал в YouTube ролик с бредовыми требованиями к властям.Нападавшего зовут Кривош Максим Степанович, ему 44 года, родился в Оренбургской области, гражданин Украины, сообщил «Коммерсант». Был судим за разбой, мошенничество, вымогательство, незаконное ношение оружия. Кроме того, он ранее проходил принудительное лечение в психиатрической больнице.Ближе к вечеру сотрудники правоохранительных органов сумели начать с террористом переговоры, передает ТАСС. Тем временем в Луцке, неподалеку от площади, где припаркован захваченный автобус, подверглось обстрелу здание местной полиции, в котором глава МВД Арсен Аваков проводил совещание. Ранее в Киеве саперы обезвредили возле входа в одну из станций метро две самодельных бомбы. Но в МВД назвали эту находку и захват в Луцке случайным совпадением.Андрей Симохин