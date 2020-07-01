Синоптики прогнозируют днем 22 июля в ЛНР до 29 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 22 июля будет колебаться от 12 градусов выше нуля ночью до 29 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 21 июля до 21:00 22 июля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 12-17, днем 24-29 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 13-15 градусов выше нуля, днем – 27-29 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 15-17 градусов ночью и 27-29 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 15-17 градусов тепла ночью до плюс 26-28 градусов днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 22 июля метеорологи отмечали в 1965 году – плюс 7,1 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2001 году и составляла плюс 38,4 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 22 июля – 04:06, время захода – 20:50. Продолжительность светового дня составит 16 часов 44 минуты.

По предварительному прогнозу, 23-24 июля влияние гребня Азорского антициклона обусловит сухую и теплую погоду.

21 июля — Луганск