Официальные курсы доллара США, евро и гривны к рублю РФ, действующие в ЛНР с 22 июля

Государственный банк Луганской Народной Республики информирует о том, что с 22 июля 2020 года на территории ЛНР действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:

1 доллар США

70,9668 рубля

1 ЕВРО

81,2499 рубля

10 украинских гривен

25,6592 рубля

21 июля — Луганск

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