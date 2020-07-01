Официальные курсы доллара США, евро и гривны к рублю РФ, действующие в ЛНР с 22 июля
Государственный банк Луганской Народной Республики информирует о том, что с 22 июля 2020 года на территории ЛНР действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США
70,9668 рубля
1 ЕВРО
81,2499 рубля
10 украинских гривен
25,6592 рубля
21 июля — Луганск
1 доллар США
70,9668 рубля
1 ЕВРО
81,2499 рубля
10 украинских гривен
25,6592 рубля
21 июля — Луганск
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