Украинский Брейвик

Утром 21 июля, примерно в 9.30, в городе Луцке был захвачен автобус пригородного сообщения. Один из пассажиров достал из спортивной сумки автомат Калашникова с укороченным стволом и дал очередь по окнам. Он представился Максимом Плохим и сообщил, что теперь все пассажиры его заложники, автобус заминирован и жизнь людей находится в его, Макса, руках. Дальше начался феерический бред, который, казалось, вообще невозможен в этой жизни.У нас столько всего происходило, что поверить можно во все. И это без всякого преувеличения. Но подобного еще не было. Автобус, дряхлая маршрутка корпорации Свинарчука–Порошенко «Богдан», стоит практически в центре Луцка. Спецслужбы нации все никак не могут посчитать заложников. Премьер Шмыгаль говорил о двадцати, МВД о пятнадцати, СБУ о десяти. Сошлись на последней цифре. Место оцепили полицейские, эсбеушники, спецназовцы. Всех призывали оставаться дома или на рабочих местах. Поэтому сразу стали собираться блогеры, влогеры и прочие медиа, ведущие стримы с места событий. На вертолете прилетел министр внутренних дел Арсен Аваков. Зеленский что-то там написал в своем «Твиттере». Типа, мы с Мендель полностью контролируем ситуацию.А теперь собственно о сюрреализме. Максим Плохой, оказавшийся жителем города Дубно (Ровенская область) Максимом Степановичем Кривошем, начал выдвигать свои требования. Делал он это своеобразно. Сначала связался с полицией и потребовал читать его страницу в «ВК» и «Телегу». Там, дескать, все написано. Нетрудно понять правоохранителей, которые ошизели, почитав требования Максима Плохого: «Аваков, Коломойский, Пинчук, Ахметов, Медведчук должны выложить на свои страницы в социальных сетях и в «Ю-тюбе» ролик следующего содержания: я, Ф.И.О., должность – террорист. А президент Зеленский должен опубликовать видеообращение: фильм «Земляне» (2005 года) – смотреть всем». Полный бред. Идиотизм. Записки идиота и чистого психа. Да, Максим реально псих и состоял на психиатрическом учете. Но действовал он логично, обдуманно и целенаправленно.После того, как переговорщики со стороны полиции ничего не поняли из его требований, он заставил заложников звонить своим родным. Требовал, чтобы они связывались со СМИ, журналистами, телеканалами, рассказывали о его требованиях. Пусть в Луцк приезжают съемочные группы. Как можно больше камер и прессы. Была опубликована запись разговора Максима Кривоша с мужем заложницы. Начал он так: «Я извиняюсь, что твоя жена и сын оказались тут…». Говорил он абсолютно связно, причем на украинском языке. Опять рассказывал про необходимость связаться с прессой. Причем называл имя редактора интернет-издания «Цензор.Нет» Юрия Бутусова. Четко реализовывал свою цель – придать событию максимально широкий резонанс.И во всех его действиях есть своя больная логика. На «ВК» у террориста выложена его «книга» объемом 500 страниц под названием «Философия преступления». Это своего рода автобиографический бред с массивом цитат из Гегеля, Ницше, Камю, Платона, Аристотеля, Сартра, Достоевского, Толстого и просто можно устать перечислять. Собственно, фактов из жизни Максима было немного. Да и то не известно, что правда, а что вымысел. Но он точно сидел шесть лет на зоне в Дрогобыче (Ровенская область). Это официально подтверждено МВД. Причем сидел дважды по приговору Луцкого городского суда Волынской области. В первый раз попал на зону в 1994 году в возрасте 18 лет по статьям «разбой», «мошенничество», «вымогательство», «незаконное хранение, изготовление и сбыт огнестрельного оружия». Именно в это время он и начал писать свою «книгу». Второй раз загремел в 2005 году: «бандитизм», «вымогательство», «незаконное обращение с оружием». В общей сложности отсидел десять лет.Именно на зоне он и выработал свою «философскую систему». Если коротко, то смысл следующий: государство и его приспешники – это система, которая с помощью насилия подавляет волю личности к абсолютной свободе. Только немногие могут осознать то, что они – суперличности, и противопоставить себя системе. В этом и заключается смысл жизни. Прямое заимствование из системы анархо-индивидуализма Макса Штирнера. Луцкий террорист его обильно цитирует и пытается «развить» философию крайнего анархизма с помощью личного опыта пребывания в колонии. Собственная «наработка» Макса Плохого сводится к слогану «Я могу». Он даже зарегистрировал его как торговую марку.Сопоставив требования террориста с его системой «философских ценностей», приходим к выводу – крыша у Максима Степановича поехала давно, еще в середине 90-х годов прошлого века. Насколько он вменяем? Вопрос к психиатрам, однако действовал террорист осознанно, продуманно и последовательно.Запугал заложников до состояния полного подчинения. Сообщил о заложенной в автобусе взрывчатке, которую подорвет в случае штурма без малейшего сомнения. Предупредил о «радиоуправляемых бомбах», заложенных в разных местах Луцка: «если со мной что-то произойдет, то это не остановит возмездие». Когда к нему приблизились полицейские, бросил в их направлении гранату с невыдернутой чекой. Прямой намек на то, что он настроен очень серьезно и у него действительно есть взрывчатка. Судя по его уголовной биографии, он давно имеет дело с оружием. Периодически террорист стреляет для поддержания напряжения.Для министра МВД Арсена Авакова, который лично руководит операцией в Луцке, сегодня решающий день в его карьере. Если погибнут люди в ходе освобождения заложников, он лишится должности. Таким информационным поводом, вне всякого сомнения, воспользуются его многочисленные политические враги. Да и сам Зеленский уже давно ищет замену Авакову. Но не решался до последнего времени трогать «вечного министра». Не случайно вместе с Аваковым в Луцк прилетел заместитель главы Офиса президента по информационным коммуникациям Кирилл Тимошенко. Чтобы, в случае чего, правильно расставить «акценты». Понятное дело, что жизнь заложников для этих людей – лишь разменная монета в политических играх.Окружение Авакова понимает, чем все может закончиться. Непредсказуемый фанатик-псих со взрывчаткой – это реально сверхсложная ситуация для реформированной грузинами украинской полиции и спецслужб, руководимых «настоящими профессионалами». Поэтому спикеры МВД – заместитель главы МВД Антон Геращенко, советник Зорян Шкиряк и руководитель «Национального корпуса» Андрей Билецкий начинают озвучивать версию о «кремлевском следе».Террорист родился в поселке Гай Оренбургской области. Написал книгу на русском языке и ведет свою страницу в «ВК». Поэтому, по словам Билецкого, это «дьявольская игра Лубянки».Списать на Кремль свои просчеты в данном случае вряд ли получится, поскольку Максим Плохой вырос все же на Западной Украине и сформировался как анархо-индивидуалист именно в украинских тюрьмах. И добавьте сюда медицинскую реформу имени Ульяны Супрун, благодаря которой с 1 июля в стране закрыты почти все психиатрические диспансеры. Поэтому появление психа с заложниками в условиях, когда приобрести взрывчатку и оружие у ветеранов АТО вообще не проблема, было запрограммировано. Просто удивительно, что раньше такого не происходило…Александр Зубченко