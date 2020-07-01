Очередной троллинг НАТО российскими подводниками

Российские подлодки так и шныряют, так и шныряют мимо их острова. Туда, сюда. Бедным Британцам спать не дают. Их Датчане пытались успокоить. Мол, мы на страже. И даже «обнаружили», намедни тут, нашу лодку. «Охотились» аж целых пятнадцать минут и «достали-таки». Так, что товарищи дорогие англичане и иже сними, можете не бояться. Правда забыли уточнить пару деталей.Лодка никуда и не пряталась. Она шла по заявленному маршруту, в Питер, на парад, это во-первых. Во-вторых, АПЛ «Орёл», имеющая полторы сотни с лишним метров длины, шла в надводном положении, и искать её 15 минут – это «залёт, бойцы». За это время, в случае наступления часа «Пи», вам уже этот самый 3,14 и пришёл бы. Когда британцы узнали, что их развели и спать снова надо с опаской, они сильно расстроились.А расстроенные британцы смешные. Они что-то там заявляли. Про то, что Россия наращивает, попирает их. Таких правильных и демократичных, ведёт себя как у себя дома, в общем. Наши подводники, похоже, тоже послушали эти панические спичи и решили британцев затроллить в хлам, как говорится.Подлодка «Краснодар», проекта 636.3 «Варшавянка» из состава ЧФ РФ, дошла особо не прячась до самой западной точки Туманного Альбиона. В крайний раз её фиксировали у мыса Лендс-Энд. А потом всё. Лодка ушла. Как, когда и куда? А кто же её знает, кроме непосредственного начальства. Но оно молчит. Британцы в панике, подключились Французы. Ищут, а найти никак. «Владычица морей» доказала, что приставка «экс» к некогда носимому титулу правомерна на все сто.Спасибо морякам – черноморцам. Повеселили, доказали им всё что доказать надо, а нам вселили то, что вселять и должны. Семь футов под килем.источник