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Террорист Кривош задержан. Из захваченного в Луцке автобуса вышли заложники

root Вчера, 23:0020Новости
Террорист Кривош задержан. Из захваченного в Луцке автобуса вышли заложники
Из захваченного автобуса в Луцке выпустили заложников. Перед этим прозвучал взрыв, а к бусу подъехал бронетранспортер, в него вошли медики и полиция. Сам же террорист Максим Кривош задержан.

В СБУ сообщают, что террорист сдался правоохранителям, он задержан. Кроме того, все люди, которых он удерживал в автобусе, освобождены. Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в правоохранительных органах.
Уточняется, что никто из людей, оказавшихся в заложниках, не ранен.

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