Террорист Кривош задержан. Из захваченного в Луцке автобуса вышли заложники

Из захваченного автобуса в Луцке выпустили заложников. Перед этим прозвучал взрыв, а к бусу подъехал бронетранспортер, в него вошли медики и полиция. Сам же террорист Максим Кривош задержан.В СБУ сообщают, что террорист сдался правоохранителям, он задержан. Кроме того, все люди, которых он удерживал в автобусе, освобождены. Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в правоохранительных органах.Уточняется, что никто из людей, оказавшихся в заложниках, не ранен.