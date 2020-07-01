Пару слов о Фургале

Учитывая тот факт, что я ранее довольно часто освещал события из внутриполитической жизни России, в последнее время меня настойчиво просят прокомментировать ситуацию с задержанием губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.Отвечу вам прямо – я практически ничего не знаю о данном человеке, за исключением той замыленной информации, которая и так есть в открытом доступе. Более того, я вроде как даже и ни разу не освещал события, происходящие на территории данного региона. Так что в данном случае эксперт из меня никудышный. Тем более что я совершенно искренне считаю, что характеристику теперь уже экс-губернатору должны давать люди, проживающие на территории региона.Однако, даже не смотря на то, что я абстрагировался от ситуации, сложившейся вокруг Сергея Фургала, мне крайне интересны те процессы, которые сегодня происходят как на территории Хабаровска, так и на территории других населённых пунктов региона.Я вынужден констатировать тот факт, что на территории Российской Федерации наконец-то начало зарождаться настоящее гражданское общество! Общество, готовое отстаивать свои права и интересы. Общество, готовое в той или иной мере противопоставить себя тем силам, которые ранее считались на территории России доминирующим. И данный вывод неизбежно наводит на мысль, что учтя хабаровский опыт, действующая власть наконец-то начнет работать с настоящими лидерами общественного мнения и прислушиваться к тому, что они говорят. Иначе то, что происходит сегодня в Хабаровске, как и то, что ранее происходило в Екатеринбурге, уже скоро станет обыденностью для целого ряда крупных российских городов. Народ хочет, чтобы его слышали те, кому он делегировал свое право на управление государством, народ имеет на это право.Ну а теперь несколько слов о Фургале. Исключительно с позиции обывателя. Тот факт, что в поддержку Фургала несколько дней подряд на улицы Хабаровска выходит около 50 000 человек, вряд ли это бюджетники и принудительно согнанные муниципальные служащие, может говорить о том, что как управленец он все же состоялся. Что ждет его дальше? На мой взгляд, он сядет в тюрьму, так как отпускать его на свободу весьма опасно. Во-первых, это подставит под серьезный удар всю правоохранительную систему, которая и так не особа любима населением. Во-вторых, власть не допустит того, чтобы народ осознал, что протест, в том числе и несанкционированной, является самой эффективным инструментом общения с руководством государства. Ну и самый главный вопрос заключается в причастности Фургала к вменяемым ему преступлениям. Ведь если правоохранители действительно обладают неопровержимыми доказательствами его вины, то никакая ударная работа на благо края не может спасти его от ответственности за содеянное. А с другой стороны, стоит конечно задать вопрос и силовикам, спросив у них чем они занимались последние пятнадцать лет и почему не пытались найти людей виновных, как минимум, в двух убийствах и одном покушении на убийство.В общем, Фургал в любом случае будет сидеть, особенно учитывая тот факт, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский, получив от президента РФ гарантии того, что регион еще какое-то время будет «закреплен» за возглавляемой им партией, как-то охладел к Фургалу и его небольшим трудностям. Наверняка те из вас, кто требовал от президента вычистить из рядов властьимущих коррупционеров и лиц с криминальным прошлым, все себе совсем не так представляли? Будьте осторожны со своими желаниями - они имеют свойство сбываться…Алексей Зотье