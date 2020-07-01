В России выявили 5862 новых случая заражения коронавирусом

Фото: АГН «Москва»В 83 российских регионах зарегистрировали 5862 случаев COVID-19, скончались 165 человек, выписались 9669, рассказали в оперативном штабе, передает РИА Новости.Больше всего новых пациентов в Москве (638), Свердловской области (234) и Югре (221). У четверти инфицированных болезнь протекает бессимптомно.Накануне сообщалось о 5842 новых случаях и 153 жертвах. Всего с начала эпидемии в стране зафиксировали 789 190 заражений, 572 053 человека уже поправились, 12 745 умерли.