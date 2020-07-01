Сразу в пяти районах Луганской области зафиксированы новые случаи заболевания COVID-19
117 случаев коронавирусной болезни подтверждены по состоянию на 22 июля в Луганской области (+6 за сутки), передает Луганский областной лабораторный центр Минздрава Украины.
Новые случаи зарегистрированы среди жителей Станично-Луганского, Сватовского, Белокуракинского, Марковского, Попаснянского районов.
3 человека контактировали с выявленными ранее, 3 человека находятся в самоизоляции после возвращения из РФ и неконтролируемой территории.
На лечении находятся 32 человека, из них госпитализированы — 8, лечатся амбулаторно — 24. Новости Региона - Сегодня, 11:39 11
Новые случаи зарегистрированы среди жителей Станично-Луганского, Сватовского, Белокуракинского, Марковского, Попаснянского районов.
3 человека контактировали с выявленными ранее, 3 человека находятся в самоизоляции после возвращения из РФ и неконтролируемой территории.
На лечении находятся 32 человека, из них госпитализированы — 8, лечатся амбулаторно — 24. Новости Региона - Сегодня, 11:39 11
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