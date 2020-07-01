Изменено количество денег, которые можно перемещать через КПВВ «Станица Луганская»



Запрещено перевозить, в частности: оружие, боеприпасы, дроны и порнографию, больше, чем 3 неименных платежные карты, более одного комплекта шин, более 200 сигарет или 50 сигар, более 5 л. пива, 2 л. вина, 1 л. крепких напитков (с содержанием спирта более 22 %).

Людям разрешено перевозить наличные из:

временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях ? до 50 тыс. грн. или эквивалентную сумму в валюте, без подтверждающих документов об их происхождении; более 50 тыс. грн. можно вывезти при условии согласования перемещения этих средств с представителями координационного центра в соответствии с законодательством;

контролируемых Украиной территорий на временно оккупированные территории ? до 50 тыс. грн. (раньше без подтверждающих документов разрешалось ввозить до 20 тыс. грн.).

В обоих направлениях можно перевозить личные вещи, к которым отнесены:

товары личной гигиены и индивидуальные косметические средства в количестве, обеспечивающем потребности одного лица на период поездки;

одежда, белье, обувь, предназначенные исключительно для собственного пользования и с признаками использования;

личные украшения, в том числе из драгоценных металлов и камней, имеющие признаки бывших в употреблении;

именные платежные карты;

один фотоаппарат, одна кино-, видеокамера вместе с разумным количеством дополнительных принадлежностей;

переносные музыкальные инструменты ? не более двух штук;

сотовые (мобильные) телефоны ? не более трех штук;

один телевизор;

двое часов;

0,5 л. туалетной воды и / или 200 гр. духов и т.д.

Новости Региона - Сегодня, 09:28 412 Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины приказом от 14 июля № 52 утвердило новый перечень и объёмы (стоимость / вес / количество) товаров, ограниченных или запрещенных к перемещению через линию разграничения и в / из гуманитарно-логистических центров, передает Pravo.ua.Запрещено перевозить, в частности: оружие, боеприпасы, дроны и порнографию, больше, чем 3 неименных платежные карты, более одного комплекта шин, более 200 сигарет или 50 сигар, более 5 л. пива, 2 л. вина, 1 л. крепких напитков (с содержанием спирта более 22 %).Людям разрешено перевозить наличные из:временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях ? до 50 тыс. грн. или эквивалентную сумму в валюте, без подтверждающих документов об их происхождении; более 50 тыс. грн. можно вывезти при условии согласования перемещения этих средств с представителями координационного центра в соответствии с законодательством;контролируемых Украиной территорий на временно оккупированные территории ? до 50 тыс. грн. (раньше без подтверждающих документов разрешалось ввозить до 20 тыс. грн.).В обоих направлениях можно перевозить личные вещи, к которым отнесены:товары личной гигиены и индивидуальные косметические средства в количестве, обеспечивающем потребности одного лица на период поездки;одежда, белье, обувь, предназначенные исключительно для собственного пользования и с признаками использования;личные украшения, в том числе из драгоценных металлов и камней, имеющие признаки бывших в употреблении;именные платежные карты;один фотоаппарат, одна кино-, видеокамера вместе с разумным количеством дополнительных принадлежностей;переносные музыкальные инструменты ? не более двух штук;сотовые (мобильные) телефоны ? не более трех штук;один телевизор;двое часов;0,5 л. туалетной воды и / или 200 гр. духов и т.д.Новости Региона - Сегодня, 09:28 412

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