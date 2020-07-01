Завтра дорогу на Станицу Луганскую проинспектируют Зеленский и президент Швейцарии
В четверг, 23 июля, Президент Украины Владимир Зеленский вместе с Президентом Швейцарской Конфедерации Симонеттой Соммаругой посетит прифронтовую зону.
Об этом сообщает официальное интернет-представительство Президента Украины.
«Для меня очень важно и ценно, когда мировые лидеры, которые приезжают в Украину, вместе со мной отправляются на восток и видят своими глазами, сколько бед принесла Украине война», — сказал Владимир Зеленский после завершения переговоров со швейцарской коллегой в Киеве, 21 июля.
По информации «Трибуна», завтра делегация планирует в том числе посетить и Луганскую область. Президенты осмотрят новую дорогу построенную от Северодонецка до Станицы Луганской и вероятно побывают на КПВВ в Станице Луганской. Новости в Мире - Сегодня, 12:00 96
Об этом сообщает официальное интернет-представительство Президента Украины.
«Для меня очень важно и ценно, когда мировые лидеры, которые приезжают в Украину, вместе со мной отправляются на восток и видят своими глазами, сколько бед принесла Украине война», — сказал Владимир Зеленский после завершения переговоров со швейцарской коллегой в Киеве, 21 июля.
По информации «Трибуна», завтра делегация планирует в том числе посетить и Луганскую область. Президенты осмотрят новую дорогу построенную от Северодонецка до Станицы Луганской и вероятно побывают на КПВВ в Станице Луганской. Новости в Мире - Сегодня, 12:00 96
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