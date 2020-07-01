В«За державную Украину!В»

2014 год был весьма колоритным. Пока мы, россияне, прибывали в неком приятном недоумении от осознания того, что Крым совершенно неожиданно вернулся в состав России, в «материковой» Украине шло формирование новой, постмайданной вертикали власти.Характерной чертой того времени стали так называемые «люстрации», нехитрые мероприятия по принуждению некоторых чиновников, депутатов и политиков отдалиться от действующей власти исключительно «по собственному желанию». Неугодных били, усаживали в мусорные баки и поливали зеленкой. В тот момент подобные абсолютно дикие проявления воли электората поясняли усталостью населения от коррупции, кумовства и бездарности представителей государственного аппарата, которые довели страну до печального состояния.Победивший на Майдане народ не понимал, почему некоторая часть функционеров, работавших при Януковиче, совершенно спокойно перетекла в новую политическую систему, построенную на крови «героев революции незалежности». Видимо, этим людям было совершенно невдомёк, что помимо политиков и патриотов в правительстве, профильных министерствах и правоохранительных органах работают еще и специалисты, которые далеки от всевозможных идеологических моделей и просто выполняют возложенные на них обязанности. В общем, люстрировали всех, невзирая на чины и заслуги, и не думая о последствиях. Ну да ладно, это их страна, у них есть как право на ошибку, так и возможность ответить за содеянное в дальнейшем.Даже несмотря на то, что сама по себе люстрация выглядела как банальная борьба с инакомыслящими, в тот момент все это подавалось под видом исключения из органов власти агентов иностранного влияния (в частности, речь шла о России), которые в своей деятельности руководствовались интересами отнюдь не Украины. В стране победившей революции не должно было быть политических разногласий, поэтому под клише «агент Кремля» попадали даже те, кто никогда не был в России, а попросту настаивал на внедрении каких-то идеологических моделей, которые были чужды пришедшим к власти вождям Майдана.Но все имеет тенденцию рано или поздно заканчиваться, и уже через несколько месяцев активной люстрации «агенты Кремля» стали исчезающим видом, а зеленка вновь стала маловостребованным продуктом, используемым исключительно по назначению. Грешным делом я уже даже подумал, что, возможно, украинский социум созрел до той стадии, на которой политические разногласия решаются исключительно в ходе споров и дискуссий. Ошибся.В Киеве под Верховной радой народного депутата от «Оппозиционной партии — за жизнь» Олега Волошина облили зеленкой. Облили не просто так и даже не забавы ради. Все дело в том, что ранее, выступая с трибуны Рады, Волошин позволил себе высказаться о том, что Украина ни в коем случае не является независимым государством. Отсутствие суверенитета как такового он объяснял полной зависимостью как от МВФ, так и от международных финансовых воротил, вроде Сороса.Честно говоря, мне весьма сложно понять, как можно наказывать человека, который просто констатирует общеизвестные и очевидные факты. Страна, живущая от займа до займа, страна, около 50% бюджета которой уходит на выплаты по задолженностям, ни де-факто, ни де-юре не может считаться независимой. В любой момент кредиторы, среди которых одним из самых крупных как раз и является МВФ, могут обвалить экономику Украины буквально в считанные дни и погрузить ее в такой кризис, из которого она уже не выйдет никогда. Так за что облили зеленкой депутата Волошина? За то, что он посмел произнести то, что понимают, но боятся сказать другие?Нападавший, который, к слову, облил также двоих депутатов от фракции «Слуга народа», был задержан весьма оперативно и даже умудрился получить по морде от Волошина. Но комичность данной ситуации заключается даже не в этом. Один из членов группы поддержки «народного мстителя», а тот как любой «герой» на данную акцию по люстрации депутата Верховной рады пришел не один, пояснил нардепам, что он выступает за «державную Украину», а Волошина, заявившего об отсутствии у страны суверенитета, считает предателем. Ну и по традиции, конечно, вкратце, рассказал о том, что «воевал за Украину». Молодец и просто герой, вот только не могу понять, почему этот сторонник «державной Украины» весь из себя патриот и, судя по натянутой на его тело майке, националист, изъяснялся на чистом русском языке, языке «государства-агрессора»? Как он мог опуститься до подобного, и не стоит ли рассматривать в качестве «агентов Кремля» именно этих бандерлогов, которые, нападая на народных избранников, выкрикивают свои претензии на языке «оккупантов»?В общем, годы идут, а цирк все продолжается и продолжается. Украина закупает российский газ, пусть даже и по хитроумным схемам и с территории других европейских государств, а украинские патриоты так и не смогли перейти на «державную мову», даже несмотря на то, что уже ощущают себя гражданами «державной Украины». Ну и, конечно, зеленка. Зеленка, как неизменный аргумент в политической борьбе…Алексей Зотье