Через КПВВ «Станица Луганская» прошли в обе стороны более 1200 человек



Для сравнения — 19 июля линию разграничения пересекли в сторону Станицы 650 человек, в сторону Луганска — 457 человек.

Как пишет телеграм-канал «Ситуация на блок-постах Донбасса-Новости», возросшее число пересекающих КПВВ в сторону Украины, подтверждает предположение, что появились перевозки из ДНР к этому пункту пропуска. Новости Региона - Сегодня, 12:30 279 20 июля через КПВВ «Станица Луганская» в сторону Станицы прошло 795 человек, в сторону Луганска — 436 человек.Для сравнения — 19 июля линию разграничения пересекли в сторону Станицы 650 человек, в сторону Луганска — 457 человек.Как пишет телеграм-канал «Ситуация на блок-постах Донбасса-Новости», возросшее число пересекающих КПВВ в сторону Украины, подтверждает предположение, что появились перевозки из ДНР к этому пункту пропуска. Новости Региона - Сегодня, 12:30 279

Метки: {keywords}