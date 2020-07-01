Гроза и усиление ветра до 20 м/с ожидаются в Республике днем 22 июля

Гроза и усиление ветра до 20 м/с ожидаются днем 22 июля в Луганске и местами по территории Республики. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

"Днем 22 июля в Луганске и местами в Республике ожидаются грозы, шквалистое усиление западного ветра до 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.

Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.

22 июля — Луганск