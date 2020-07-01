В США полицейские напали на российских журналистов, освещающих протесты

Фото: ReutersАмериканские полицейские напали на российских журналистов, освещающих протесты в Портленде, передает корреспондент РИА Новости.Сотрудники СМИ снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. В здании разместились федеральные правоохранительные силы, введенные в город, несмотря на недовольство местных властей.Оператора Первого канала Вячеслава Архипова, который снимал попытку протестующих поджечь вход в здание суда, ударили дубинкой по руке, отобрали камеру и разбили ее об асфальт. Самого журналиста повалили на землю. Его коллега Юлия Ольховская снимала ту же сцену на телефон. Напав сзади, полицейский отобрал у нее телефон, схватил за голову и сорвал шлем. Журналистка надышалась слезоточивым газом, и ей потребовалась помощь местных медиков-волонтеров.Оба журналиста были с бейджами с надписью "Пресса".Это не первый случай, когда от действий американских полицейских страдают сотрудники СМИ.Тридцать первого мая полиция напала на корреспондента РИА Новости Михаила Тургиева, освещавшего протесты в Миннеаполисе. Ему брызнули в лицо перцовым спреем после того, как он предъявил журналистское удостоверение и представился как работник прессы. Аналогичным образом полицейские обошлись с находившейся рядом группой американского телеканала VICE.