Туристам за отдых в ряде регионов России частично возместят расходы

«Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах», — сказал премьер.

Фото: ReutersПремьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин выделил средства для частичной компенсации расходов туристам, которые до конца года решат отдохнуть в ряде российских регионов, передает RT.Он рассказал, что на прошлой неделе кабмин решил дополнительно выделить 15 млрд рублей на развитие внутреннего туризма.Мишустин добавил, что Ростуризм уже составил список таких регионов. При этом сумма компенсации туристам будет составлять от 5 тыс. до 15 тыс. рублей в зависимости от тура.Как разъяснила Ассоциация туроператоров России (АТОР), при приобретении тура в один из регионов из перечня, определенного Ростуризмом, на карту путешественника будет возвращаться денежный кэшбек, передает РИА Новости.По условиям акции, тур должен должен включать перевозку на любом виде транспорта и проживание в гостинице, прошедшей обязательную классификацию. При этом продолжительность поездки должна составлять не менее пяти ночей, а общая стоимость – не менее 25 тысяч рублей. Отмечается, что кэшбек предусмотрен и для круизных маршрутов с проживанием на корабле.За покупку тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей на карту вернутся пять тысяч. Если цена поездки варьируется в диапазоне от 50 до 75 тысяч рублей, путешественнику вернут десять тысяч рублей. Максимальный кэшбек в 15 тысяч предусмотрен за туры с ценником выше 75 тысяч рублей.Список регионов, попадающих под акцию, состоит из двух групп. В первую входят 44 региона, путешествие в которые необходимо совершить в период с 15 августа по 20 декабря. Вторая группа состоит из 11 регионов и предусматривает кэшбек за покупку туров с 1 октября до 20 декабря.