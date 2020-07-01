Митинг-реквием прошел в Первомайске в 6-ю годовщину первого обстрела города со стороны ВСУ (ФОТО)

Митинг-реквием памяти мирных жителей и защитников Донбасса, погибших шесть лет назад при первом обстреле города со стороны киевских силовиков, состоялся в прифронтовом Первомайске. Об этом сообщила пресс-служба администрации Первомайска.Украинская авиация 22 июля 2014 года совершила разведывательный облет Первомайска, в ходе которого произошел первый обстрел города. Через несколько дней киевские силовики предприняли первую попытку штурма. После этого город регулярно подвергался обстрелам из различных видов вооружений, которые привели к человеческим жертвам и значительным разрушениям жилых домов и объектов инфраструктуры."Митинг-реквием и церемония возложения цветов, приуроченные к шестой годовщине обстрела со стороны ВСУ города Первомайска, состоялись возле закладного камня мемориального комплекса в память о погибших мирных жителях города и защитниках Донбасса", - говорится в сообщении.В митинге приняли участие представители первомайской военной комендатуры, городской организации ветеранов, территориального отделения общественного движения "Мир Луганщине", Молодежного совета при администрации города."Шесть страшных лет карательной операции против мирного населения унесли огромное количество жизней бойцов народного ополчения, жителей Первомайска, женщин и стариков, было повреждено 1 716 жилых домов и объектов инфраструктуры города. Теперь для каждого жителя города есть два Дня памяти и скорби - это начало Великой Отечественной войны, 22 июня 1941 года, и 22 июля 2014 года, когда мы впервые услышали гул штурмового самолета врага. Вечная память и вечная слава героям, всем безвинно погибшим в этой страшной войне, которая ежедневно напоминает о себе, в которой продолжают гибнуть наши земляки", - сказал глава администрации Первомайска Николай Токарев.Депутат Народного Совета, руководитель штаба по прифронтовым территориям ЛНР Светлана Алешина отметила, что Первомайск "был, есть и остается символом мужества, героизма и непокоренности врагу".Собравшиеся почтили память погибших земляков минутой молчания и возложили венки и цветы к памятному стенду с фотографиями погибших и к закладному камню. Военнослужащие военной комендатуры произвели троекратный ружейный салют."Также в этот день священнослужители православных храмов города совершили поминальную панихиду по всем безвинно убиенным мирным жителям и славным воинам во время утренних и вечерних богослужений", - добавили в администрации.22 июля — Луганск