"Почта ЛНР" выпустила каталог почтовых марок Республики

Государственное унитарное предприятие "Почта ЛНР" выпустило сувенирное издание "Каталог почтовых марок Луганской Народной Республики 2015 – 2019". Об этом сообщили на предприятии.Выпуск издания приурочен к пятилетию со дня специального гашения первой марки "Почты ЛНР", которая была посвящена 100-летнему юбилею выдающегося поэта-песенника Михаила Матусовского."Каталог выпущен в виде сувенирного издания для филателистов и всех поклонников почтовой миниатюры Луганской Народной Республики. На его страницах представлены названия, даты выпуска, краткие описания, характеристики и изображения всех почтовых марок и блоков, введенных в обращение с 23 июля 2015 года по 27 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.В приложении к каталогу размещена информация о знаках почтовой оплаты, эмиссия которых состоялась в период с 1 января по 28 мая 2020 года. Розничная цена каталога - 360 руб.На предприятии отметили, что при подготовке к выпуску новых знаков почтовой оплаты "Почта ЛНР" плодотворно сотрудничала со многими министерствами, государственными ведомствами, учреждениями, предприятиями, организациями, учебными заведениями, творческой интеллигенцией, а также проводила творческие конкурсы среди жителей Республики для поиска талантливых личностей и привлекала их к созданию филателистической продукции."Мы всегда ориентировались, ориентируемся и в дальнейшем будем ориентироваться на сохранение памяти о выдающихся земляках и истории нашей Отчизны, чтобы и в дальнейшем радовать вас нашей филателистической продукцией", - добавили в "Почте ЛНР".22 июля — Луганск