Луганское теротделение ОД "Мир Луганщине" насчитывает почти 18,5 тыс. участников (ФОТО)

Луганское территориальное отделение общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" насчитывает почти 18,5 тыс. участников. Об этом в ходе конференции теротделения сообщил его председатель, глава администрации Луганска Манолис Пилавов."На сегодняшний день Луганское территориальное отделение ОД "Мир Луганщине" насчитывает 18 460 членов, объединенных в 196 первичных организаций", – сказал он.Пилавов уточнил, что "социальный состав движения отражает состав общества в целом: ветераны и молодежь, представители всех профессий и специальностей, люди разного достатка и социального положения объединены одной патриотической идеей"."В течение 2018-2019 годов к общественному движению присоединились 920 новых членов, большинство из которых – молодежь", – отметил председатель теротделения.Он напомнил, что в столице Республики работает общественная приемная ОД "Мир Луганщине", которая находится в здании столичной администрации по адресу:"В течение двух лет исполнительным комитетом Луганского территориального отделения движения принято 912 граждан и рассмотрено 847 обращений. По результатам решено положительно 818 вопросов, что составляет 92% обращений", – рассказал Пилавов.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.22 июля — Луганск