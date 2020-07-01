В Луганске пенсионный фонд проведет горячую телефонную линию по вопросам выплат пенсий
Пенсионный фонд (ПФ) ЛНР 24 июля проведет горячую линию по вопросам организации выплаты пенсии и иных пенсионных выплат. Об этом сообщили в ведомстве.
«24 июля 2020 года с 10:00 до 12:00 начальник отдела организации работы по выплате пенсий управления пенсионного обеспечения Пенсионного фонда ЛНР Наталья Вощаная проведет прямую горячую телефонную линию на тему: «Порядок организации выплаты пенсии и иных пенсионных выплат на территории ЛНР», — говорится в сообщении.
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«24 июля 2020 года с 10:00 до 12:00 начальник отдела организации работы по выплате пенсий управления пенсионного обеспечения Пенсионного фонда ЛНР Наталья Вощаная проведет прямую горячую телефонную линию на тему: «Порядок организации выплаты пенсии и иных пенсионных выплат на территории ЛНР», — говорится в сообщении.
Задать вопросы можно по телефону (0642) 55 14 24. Школа выживания - Сегодня, 16:42 32
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