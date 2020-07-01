Активисты ОД "Мир Луганщине" с 2018 года провели в столице ЛНР около 400 мероприятий

Активисты Луганского территориального отделения общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" после третьего общереспубликанского съезда движения, состоявшегося в феврале 2018 года, провели в столице Республики около 400 различных мероприятий. Об этом в ходе конференции теротделения сообщил его председатель, глава администрации Луганска Манолис Пилавов."С февраля 2018 года Луганское территориальное отделение ОД "Мир Луганщине" провело порядка 400 различных мероприятий с целью привлечения новых членов в свои ряды и пропаганды основных идей нашего движения", – сказал он.Пилавов уточнил, что в числе проведенных активистами мероприятий товарищеский матч по футболу, посвященный 75-летию Победы, проект "Ворошилов в интернете. Луганск.ru", акция "Голос памяти", посвященная 77-й годовщине освобождения Луганска от немецко-фашистских захватчиков, благотворительная акция "Семь цветов счастья", военно-патриотические акции, приуроченные к знаковым событиям истории Республики, высадка деревьев на Аллее славы "Не забудем, не простим!", посещение социально незащищенных категорий граждан и ветеранов на дому, а также ряд благотворительных акций и молодежных развлекательных проектов.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.22 июля — Луганск