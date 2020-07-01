До $ 100 тыс. на реализацию идеи: DRC-DDG предлагает соинвестирование для проектов на Донбассе

Датский Совет по делам беженцев — Датская Группа по разминированию (DRC-DDG) ищет партнеров для реализации проектов, которые улучшат условия жизни жителей Донецкой и Луганской областей. Организация готова соинвестировать в реализацию идей от $10 до $100 тыс.Как сообщает пресс-служба организации, начался поиск партнеров для реализации проектов в формате соинвестирования: грантовая поддержка от DRC-DDG, до 50% бюджета проекта — от местного партнера. Это часть «Программы экономического развития восточной Украины», которую поддерживает Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству (SDC) и правительство Великобритании (DFID).Партнерами DRC-DDG могут стать частные предприятия любых форм регистрации, объединения производителей сельскохозяйственной продукции, коммунальные предприятия и др. Конечным результатом проекта должно стать увеличение доходов местного населения, в том числе за счет их прямого вовлечения в производственно-сбытовые цепочки.«Примером такого проекта может быть соинвестирование в обеспечение доступа к сельскохозяйственным услугам для местного населения. Например, улучшение доступа к сельхозтехнике, ветеринарным услугам, сельскохозяйственным материалам (семена, удобрения и т.д.). Такая идея предусматривает сотрудничество с местными предпринимателями, которые работают в сельскохозяйственной сфере», — объясняют в DRC-DDG.Узнать больше о программе и подать заявку на участие можно по ссылке.Напомним, Датский Совет по делам беженцев — Датская Группа по разминированию — неправительственная общественная организация, которая ставит целью предоставление защиты пострадавшим от конфликта, внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), а также помощь в поиске долгосрочных решений проблем ВПО. DRC-DDG предоставляют такую ??помощь в Украине с 2014 году.Новости Региона - Сегодня, 17:45 11