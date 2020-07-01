В Луганске наказали более 1,7 тысяч водителей-лихачей, превысивших скорость. Размеры штрафов



Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) МВД.

«За превышение установленной скорости движения сотрудниками ГИБДД к административной ответственности привлечено 1733 водителя транспортных средств», — говорится в сообщении.

В МВД напомнили, какие штрафы ждут нарушителей скоростного режима:

— превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от 20 до 40 км/ч влечет наложение административного штрафа в размере 500 руб.;

— от 40 до 60 км/ч — от 1 000 до 1 500 руб;

— за превышение установленной скорости на величину от 60 до 80 км/ч предусмотрен штраф от 2 000 до 3 000 руб, или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев;

— за превышение установленной скорости более чем на 80 км/ч, могут оштрафовать на 5 000 руб. или лишить права управления транспортными средствами на срок шесть месяцев.

Управление ГИБДД призвало водителей «неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не превышать установленную скорость движения, избегать опасные маневры, обгоны и опережения».

«Необходимо быть предельно внимательными за рулем и перед каждой поездкой оценивать техническое состояние автомобиля и собственное самочувствие. Помните, что ваша безопасность на дороге и безопасность окружающих зависит именно от вас», — подчеркнули в МВД.

Напомним, жертвами дорожно-транспортных происшествий, вызванных превышением водителями скорости, в регионе с начала года стали 15 человек, 67 получили травмы различной степени тяжести. Культура - Сегодня, 17:15 87 Сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения с начала текущего года привлекли к ответственности за превышение скорости более 1,7 тыс. водителей.Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) МВД.«За превышение установленной скорости движения сотрудниками ГИБДД к административной ответственности привлечено 1733 водителя транспортных средств», — говорится в сообщении.В МВД напомнили, какие штрафы ждут нарушителей скоростного режима:— превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от 20 до 40 км/ч влечет наложение административного штрафа в размере 500 руб.;— от 40 до 60 км/ч — от 1 000 до 1 500 руб;— за превышение установленной скорости на величину от 60 до 80 км/ч предусмотрен штраф от 2 000 до 3 000 руб, или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев;— за превышение установленной скорости более чем на 80 км/ч, могут оштрафовать на 5 000 руб. или лишить права управления транспортными средствами на срок шесть месяцев.Управление ГИБДД призвало водителей «неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не превышать установленную скорость движения, избегать опасные маневры, обгоны и опережения».«Необходимо быть предельно внимательными за рулем и перед каждой поездкой оценивать техническое состояние автомобиля и собственное самочувствие. Помните, что ваша безопасность на дороге и безопасность окружающих зависит именно от вас», — подчеркнули в МВД.Напомним, жертвами дорожно-транспортных происшествий, вызванных превышением водителями скорости, в регионе с начала года стали 15 человек, 67 получили травмы различной степени тяжести. Культура - Сегодня, 17:15 87

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