В Луганске наказали более 1,7 тысяч водителей-лихачей, превысивших скорость. Размеры штрафов
Сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения с начала текущего года привлекли к ответственности за превышение скорости более 1,7 тыс. водителей.
Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) МВД.
«За превышение установленной скорости движения сотрудниками ГИБДД к административной ответственности привлечено 1733 водителя транспортных средств», — говорится в сообщении.
В МВД напомнили, какие штрафы ждут нарушителей скоростного режима:
— превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от 20 до 40 км/ч влечет наложение административного штрафа в размере 500 руб.;
— от 40 до 60 км/ч — от 1 000 до 1 500 руб;
— за превышение установленной скорости на величину от 60 до 80 км/ч предусмотрен штраф от 2 000 до 3 000 руб, или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев;
— за превышение установленной скорости более чем на 80 км/ч, могут оштрафовать на 5 000 руб. или лишить права управления транспортными средствами на срок шесть месяцев.
Управление ГИБДД призвало водителей «неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не превышать установленную скорость движения, избегать опасные маневры, обгоны и опережения».
«Необходимо быть предельно внимательными за рулем и перед каждой поездкой оценивать техническое состояние автомобиля и собственное самочувствие. Помните, что ваша безопасность на дороге и безопасность окружающих зависит именно от вас», — подчеркнули в МВД.
Напомним, жертвами дорожно-транспортных происшествий, вызванных превышением водителями скорости, в регионе с начала года стали 15 человек, 67 получили травмы различной степени тяжести. Культура - Сегодня, 17:15 87
Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) МВД.
«За превышение установленной скорости движения сотрудниками ГИБДД к административной ответственности привлечено 1733 водителя транспортных средств», — говорится в сообщении.
В МВД напомнили, какие штрафы ждут нарушителей скоростного режима:
— превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от 20 до 40 км/ч влечет наложение административного штрафа в размере 500 руб.;
— от 40 до 60 км/ч — от 1 000 до 1 500 руб;
— за превышение установленной скорости на величину от 60 до 80 км/ч предусмотрен штраф от 2 000 до 3 000 руб, или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев;
— за превышение установленной скорости более чем на 80 км/ч, могут оштрафовать на 5 000 руб. или лишить права управления транспортными средствами на срок шесть месяцев.
Управление ГИБДД призвало водителей «неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не превышать установленную скорость движения, избегать опасные маневры, обгоны и опережения».
«Необходимо быть предельно внимательными за рулем и перед каждой поездкой оценивать техническое состояние автомобиля и собственное самочувствие. Помните, что ваша безопасность на дороге и безопасность окружающих зависит именно от вас», — подчеркнули в МВД.
Напомним, жертвами дорожно-транспортных происшествий, вызванных превышением водителями скорости, в регионе с начала года стали 15 человек, 67 получили травмы различной степени тяжести. Культура - Сегодня, 17:15 87
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