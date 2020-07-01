Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом

«Один из медиков, по информации, которую я получил, заболел в течение двух месяцев второй раз», — сказал губернатор в прямом эфире в социальных сетях.

Фото: © REUTERS/Alkis KonstantinidisМедицинский работник в течение двух месяцев дважды заболел коронавирусной инфекцией во Владимирской области, сообщил глава региона Владимир Сипягин, передает RT.По его словам, угроза COVID-19 в регионе по-прежнему велика, необходимо соблюдать все меры предосторожности.По последним данным, на территории области зафиксировано 5333 случая заболевания коронавирусной инфекцией, умерли 116 пациентов.