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Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом

Sergey Сегодня, 18:150Новости
Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом
Фото: © REUTERS/Alkis Konstantinidis
Медицинский работник в течение двух месяцев дважды заболел коронавирусной инфекцией во Владимирской области, сообщил глава региона Владимир Сипягин, передает RT.
«Один из медиков, по информации, которую я получил, заболел в течение двух месяцев второй раз», — сказал губернатор в прямом эфире в социальных сетях.

По его словам, угроза COVID-19 в регионе по-прежнему велика, необходимо соблюдать все меры предосторожности.
По последним данным, на территории области зафиксировано 5333 случая заболевания коронавирусной инфекцией, умерли 116 пациентов.

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