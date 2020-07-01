Завтра к 105-летию луганчанина Михаила Матусовского выпустят почтовую марку
«Почта ЛНР» 23 июля выпустит художественную почтовую марку к 105-летию со дня рождения выдающегося поэта-песенника, уроженца Луганска Михаила Матусовского. Об этом пишет ЛИЦ.
На марке «105 лет со дня рождения Матусовского Михаила Львовича» изображен его портрет, памятник, установленный в его честь возле Луганской государственной академии культуры и искусств имени Матусовсокого; годы жизни; год выпуска и номинальная стоимость знака почтовой оплаты.
Марка форматом 44 ммх34 мм выпущена тиражом 903 экземпляра, номинальная цена — 20 руб.
Напомним, первая почтовая марка, выпущенная «Почтой ЛНР», была посвящена 100-летнему юбилею со дня рождения Матусовского.
Известный советский поэт-песенник Михаил Львович Матусовский (1915 — 1990) родился 23 июля в Луганске в семье фотографа Льва Моисеевича Матусовского и его жены Эсфири Михайловны. Закончил луганскую среднюю школу № 13, затем учился в строительном техникуме и работал на заводе. После окончания Литературного института имени Горького защитил кандидатскую диссертацию по древнерусской литературе. В годы Великой Отечественной войны работал военным корреспондентом. Первая его песня «Вернулся я на родину», созданная совместно с композитором Марком Фрадкиным, прозвучала сразу же после окончания войны. Матусовский — автор стихов песен «Подмосковные вечера», «Вместе весело шагать», «Крейсер «Аврора», «Сиреневый туман», «Старый клен», «Девчата», романса из кинофильма «Дни Турбиных» и многих других.
Культура - Сегодня, 18:04 99
На марке «105 лет со дня рождения Матусовского Михаила Львовича» изображен его портрет, памятник, установленный в его честь возле Луганской государственной академии культуры и искусств имени Матусовсокого; годы жизни; год выпуска и номинальная стоимость знака почтовой оплаты.
Марка форматом 44 ммх34 мм выпущена тиражом 903 экземпляра, номинальная цена — 20 руб.
Напомним, первая почтовая марка, выпущенная «Почтой ЛНР», была посвящена 100-летнему юбилею со дня рождения Матусовского.
Известный советский поэт-песенник Михаил Львович Матусовский (1915 — 1990) родился 23 июля в Луганске в семье фотографа Льва Моисеевича Матусовского и его жены Эсфири Михайловны. Закончил луганскую среднюю школу № 13, затем учился в строительном техникуме и работал на заводе. После окончания Литературного института имени Горького защитил кандидатскую диссертацию по древнерусской литературе. В годы Великой Отечественной войны работал военным корреспондентом. Первая его песня «Вернулся я на родину», созданная совместно с композитором Марком Фрадкиным, прозвучала сразу же после окончания войны. Матусовский — автор стихов песен «Подмосковные вечера», «Вместе весело шагать», «Крейсер «Аврора», «Сиреневый туман», «Старый клен», «Девчата», романса из кинофильма «Дни Турбиных» и многих других.
Культура - Сегодня, 18:04 99
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