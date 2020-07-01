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Власти и общественники Стаханова поздравили со 101-летием ветерана войны Евдокию Демченко

Sergey Сегодня, 18:4539Новости
Власти и общественники Стаханова поздравили со 101-летием ветерана войны Евдокию Демченко


Представители властей и общественности Стаханова поздравили со 101-летием ветерана Великой Отечественной войны Евдокию Демченко. Об этом сообщил отдел внутренней политики и информации городской администрации.
"Координатор проекта "Забота о ветеранах" общественного движения "Мир Луганщине" в Стаханове Евгений Шумейко и начальник управления труда и социальной защиты населения администрации города Юлия Чекаловская поздравили со 101-летием ветерана Великий Отечественной войны, инвалида войны I группы Евдокию Кирилловну Демченко", – говорится в сообщении.
Имениннице передали поздравительный адрес от министра труда и социальной политики ЛНР Светланы Малаховой, поздравления от главы администрации Стаханова Сергея Жевлакова, а также продуктовый набор от проекта "Забота о ветеранах" ОД "Мир Луганщине".
"Примите наши искренние поздравления с днем рождения. Вы прошли через суровые испытания Великой Отечественной войны и всегда сохраняли стойкость, силу духа, веру в правое дело. Мы преклоняемся перед подвигом вашего поколения – поколения героев и победителей. Желаем вам здоровья, благополучия и всего самого доброго!" – обратился к имениннице Шумейко.
В годы Великой Отечественной войны Демченко была фельдшером, затем принимала участие в восстановлении Стаханова, более 40 лет проработала в сфере здравоохранения города.
22 июля — Луганск

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