Профсоюзы ЛНР и Крыма пролонгировали соглашение о сотрудничестве – ФП (ФОТО)

Федерация профсоюзов (ФП) ЛНР и Федерация независимых профсоюзов Крыма пролонгировали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в ФП ЛНР.В общественной организации рассказали, что в рамках интеграционных мероприятий делегация Федерации профсоюзов ЛНР во главе с ее председателем Игорем Рябушкиным посетила с рабочим визитом Республику Крым."В ходе визита состоялась встреча с руководством Федерации независимых профсоюзов Крыма, итогом которой стало переподписание соглашения о сотрудничестве между Федерацией профсоюзов ЛНР и Федерацией независимых профсоюзов Крыма", – сообщили в ФП ЛНР.В общественной организации добавили, что, кроме того, "профсоюзные лидеры ЛНР и Крыма поделились наработками по различным направлениям деятельности, наметили совместные планы и проекты в рамках социально-экономической защиты трудящихся"."Сотрудничество между профсоюзами Луганска и Крыма имеет очень давнюю историю. В музее истории Федерации независимых профсоюзов Крыма хранится первое соглашения между профсоюзами Крыма и Луганщины. Отрадно, что цели и задачи двухстороннего сотрудничества не изменились с момента подписания первого договора и до сегодняшнего дня. Самая главная задача профсоюзов – это соблюдение трудового законодательства в вопросах оплаты и охраны труда, а также взаимодействие между добрыми соседями, соратниками, коллегами. Уверены, что соглашение будет реализовано в процессе взаимодействия сторон", – отметила председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма Надежда Краденова.Рябушкин напомнил, что "Федерацию профсоюзов ЛНР тесно связывают с коллегами из Республики Крым дружеские и партнерские отношения, а также активная работа по обмену опытом, организации отдыха и оздоровления детей и трудящихся Республики"."Сегодня мы рассматриваем возможности для активизации и расширения нашего сотрудничества. Я уверен, что это только укрепит и качественно улучшит взаимоотношения между нашими профсоюзами", – подчеркнул он.Напомним, что Федерация профсоюзов ЛНР и Крымское республиканское объединение организаций профсоюзов подписали первое соглашение о сотрудничестве в мае 2015 года.22 июля — Луганск